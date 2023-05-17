Маск заявил, что электрокары Tesla могут стать почти полностью автономными в 2023 году

По словам американского бизнесмена, ему удавалось ездить на таком автомобиле "с минимальными вмешательствами в управление"

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Электромобили Tesla могут значительно приблизиться к полной автономности в 2023 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу CNBC.

"Мне кажется, это может произойти в этом году, - отметил Маск. - [В нынешнем году] мне удавалось несколько дней путешествовать вокруг Бостона [на автомобиле Tesla], лишь задавая маршрут, с минимальными вмешательствами в управление".

С помощью системы автономного вождения электромобили компании смогут ездить без участия водителя. Как отмечало агентство Reuters, Tesla рассчитывает получить значительную прибыль от продажи подобных автомобилей.

Ранее агентство сообщило, что Министерство юстиции США в 2021 году начало расследование в отношении Tesla в связи с информацией, что автомобили этой компании могут управляться автономно при помощи технологии автопилота. Расследование началось после нескольких ДТП с электромобилями этой марки, которые произошли при использовании функции автопилота. Следователи выясняют, не ввела ли Tesla в заблуждение потребителей, инвесторов и регулирующие органы, заявляя о возможностях своих технологий.