Эксперт прогнозирует увеличение объема сбора ягод и грибов на Дальнем Востоке на 10%

В 2022 году в регионе заготовки дикоросов составили 4,6 тыс. тонн

ТАСС, 17 мая. Объем сбора ягод и грибов в лесах Дальнего Востока в текущем году увеличится на 10-15% благодаря теплой погоде. Об этом ТАСС сообщил директор дальневосточного филиала Рослесинфорга "Дальлеспроект" Игорь Гречин.

"В соответствии с оценками экспертов, средняя температура в летний период ожидается выше привычной нормы, а количество осадков будет близко к обычным значениям. Это значит, что условия для созревания ягод и грибов можно назвать скорее благоприятными и спрогнозировать 10-15 процентное увеличение объемов к концу текущего года с учетом возрастающего тренда на экологически чистые продукты. Первые данные мы сможем увидеть уже к концу лета", - сообщил Гречин.

В прошлом году на Дальнем Востоке заготовки пищевых ресурсов - диких орехов, грибов, лекарственных растений, ягод и плодов на арендованных лесных участках составили 4,6 тыс. тонн. Гречин уточнил, что показатель по округу на 1,6% выше итогов 2021 года, но на 70% больше показателя 2020 года.

Всего, по данным Рослесинфорга, в 2022 году объем заготовки пищевых ресурсов в торговом секторе на землях лесного фонда вырос на 14,1% - до 22,05 тыс. тонн. Дальний Восток занял второе место по сбору дикорастущих растений, уступив только Сибири. На Дальний Восток приходится примерно пятая часть всех дикоросов, собранных на арендованных лесных участках страны.

"Приморье является лидером заготовки среди всех дальневосточных регионов - 3,7 тыс. тонн. При этом в целом по стране край занял второе место, уступив Томской области. Здесь собирают в основном орехи - на них пришлось около 3,5 тыс. тонн", - уточнил Гречин, обозначив, что лидерами в макрорегионе также являются Бурятия - 567 тонн и Хабаровский край - 281 тонна.

В Республике Бурятии заготовка дикоросов по сравнению в прошлом годом выросла в два раза, а в Хабаровском крае - в три с половиной раза. Приморский край является лидером России по заготовке ягод и плодов - 16,3 тонны, вторым по стране поставщиком лекарственных трав - 74,7 тонны и лесных грибов - порядка 40 тонн. В Бурятии на землях лесного фонда в торговом секторе заготавливают только орехи - 567 тонн, а в Хабаровском крае собирают ягоды - 2,5 тонны, орехи - 235 тонн и лекарственные травы - 25 тонн.