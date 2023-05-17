Стоимость строительства желдороги от аэропорта Красноярска составит 14 млрд рублей

Региональные власти выразили готовность софинансировать проект

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Предварительная стоимость строительства железной дороги от аэропорта Красноярска до станции Бугач краевого центра составляет 14 млрд рублей. Власти края готовы участвовать в софинансировании проекта, сообщили ТАСС в министерстве транспорта региона.

"В настоящее время материалы [технико-экономического обоснования] актуализированы и направлены для оценки в ОАО "РЖД". Общая стоимость реализации проекта составляет 14 млрд рублей в прогнозных ценах", - сказал собеседник агентства, добавив, что регион "выразил готовность принять участие в реализации проекта на условиях софинансирования (Красноярский край - 16%, ОАО "РЖД" - 84%)".

Во исполнение поручений президента РФ было подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование, которое предполагает строительство 34 км однопутной электрифицированной грузопассажирской железнодорожной ветки. Также в министерстве сообщили, что власти региона запросили дополнительную информацию об организационно-финансовой модели проекта у РЖД.

В свою очередь представитель Красноярской железной дороги сообщил ТАСС, что "в настоящее время этот проект прорабатывается совместно с регионом, в том числе изучаются и обсуждаются параметры его реализации с точки зрения экономической эффективности, условия финансирования и сроки строительства".

Проект строительства железнодорожной ветки включен в перечень мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации, утвержденной правительством региона.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству России и РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от города до аэропорта. В 2018 году ориентировочная стоимость оценивалась в 7,7 млрд рублей.

Об аэропорте Красноярск

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после Шереметьево международный авиационный хаб.