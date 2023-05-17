Twitter планирует расширить штат сотрудников

Владелец компании Илон Маск не исключил, что в организацию могут принять ранее уволенных работников

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Американская компания Twitter в будущем намерена расширять штат своих сотрудников. Об этом заявил ее владелец Илон Маск в вышедшем в эфир во вторник интервью телеканалу СNBC.

"Я полагаю, что нам стоит нанять больше людей", - сказал он. Помимо этого, Маск не исключил, что в компанию могут быть приняты ранее уволенные сотрудники.

В ноябре прошлого года Маск после приобретения Twitter провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек до примерно 2 тыс. В конце ноября предприниматель заявил сотрудникам, что дальнейших увольнений в планах нет.

Маск 27 октября 2022 года закрыл сделку на $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Сразу после покупки он уволил ряд руководителей, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании. Как ожидается, в следующем месяце ранее работавшая в медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино вступит в должность генерального директора Twitter.