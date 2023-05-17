МИД Индии отверг заявление Борреля об импорте индийских нефтепродуктов из российской нефти

Субраманьям Джайшанкар отметил, что, согласно правилам Совета ЕС, нефть из РФ существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС может ограничить импорт индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. В ответ Джайшанкар посоветовал Боррелю ознакомиться с правилами Совета ЕС.

"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская", - приводит 17 мая слова Джайшанкара информационное агентство ANI.

"Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", - добавил Джайшанкар. Это постановление касается правил ограничений со стороны ЕС в адрес России.

Боррель 16 мая не исключил, что сообщество может ограничить импорт индийских нефтепродуктов из российской нефти с целью ужесточения антироссийских санкций, введенных из-за ситуации вокруг Украины. Об этом дипломат заявил газете Financial Times в преддверии встречи с главой МИД Индии. По его мнению, приобретение Индией нефти у России - "это нормально", однако южноазиатская страна не должна, считает Боррель, стать "центром по ее переработке" с последующей продажей в страны ЕС.