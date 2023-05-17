Более 30% опрошенных россиян зарабатывают на хобби

Почти 80% из них получают от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Любимые увлечения и хобби приносят доход 34% россиян, 78% из них зарабатывают от 1 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании социальной сети "Одноклассники" и сервиса "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Социальная сеть "Одноклассники" совместно с исследовательским центром сервиса "Зарплата.ру" провела исследование и выяснила, что хобби приносит доход 34% россиян. <...> Как сообщили участники опроса, получающие доход благодаря собственным увлечениям, 78% из них зарабатывают в месяц от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, 11% - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 5% - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 3% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 3% - более 100 тыс. рублей", - сообщается в исследовании.

Среди опрошенных больше всего удается зарабатывать на хобби респондентам 35-44 лет (36%), далее следуют респонденты в возрасте 45-55 лет (35%) и опрошенные до 34 лет (29%), подчеркивается в исследовании.

В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать деньги, вошли рукоделие (35%), рисование (10%), садоводство (8%), спорт (7%) и интеллектуальные игры (6%), добавляется в исследовании. Свой заработок россияне тратят на дальнейшее развитие хобби (42%) или свои нужды (48%), либо делают с него накопления (10%).

В исследовании приняли участие 4,6 тыс. человек.