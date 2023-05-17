Доля отечественного вина в общепите и магазинах за год выросла до 58,3%

По данным экспертов, на ситуацию повлияли господдержка, желание виноделен развиваться, а также санкции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Доля отечественного вина в ассортименте магазинов и общепита в России за год выросла на 6,1%, до 58,34%. Положительная динамика отчасти связана с господдержкой и санкциями, говорится в исследовании сервиса "Контур. Маркет", которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, доля отечественного вина в общепите и магазинах в первом квартале 2022 года составляла 52,21%, в первом квартале 2023 года - 58,34%. В сфере общепита показатель вырос на 6,4%, в рознице - на 3,6%.

"У положительной динамики сразу несколько предпосылок, в том числе господдержка, само желание виноделен развиваться, и даже санкции. Существует федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", выделяются субсидии на закупку посадочного материала, оборудования и других средств производства. В том числе благодаря господдержке в Краснодарском крае 76 виноделен: их число выросло за 10 лет в три раза", - комментирует данные исследования эксперт "Контур. Маркета" для автоматизации общепита Екатерина Березовик.

Во втором квартале 2022 года доля российских вин поднялась на 12,7%, а в третьем - еще на 0,3%. Рост отчасти связан с тем, что с конца февраля иностранные бренды начали уходить из России и заработали первые санкции, из-за которых нарушились цепочки поставок. В четвертом квартале доля отечественных вин просела на 6,7% (по сравнению с третьим кварталом). Однако общая динамика - растущая, поскольку уже в первом квартале 2023 года доля приросла на 6,14% по отношению к первому кварталу 2022 года.

Также, по данным исследования, на российском рынке снизилась доля вин из топовых стран-импортеров: Франции, Италии и Испании. Например, общепит в первом квартале 2023 года закупил в среднем на 3,5% меньше импортных вин, чем в первом квартале 2022 года.

"Участники рынка рассказывают, что нацелены производить вино качеством выше среднего, но по приемлемой цене. Цель - сделать вино более доступным для повседневного потребления. Именно поэтому в моду входят облегченные вина, петнаты, оранжи и розе. Кроме того, уменьшился спрос на крепкое спиртное: по сравнению с первым кварталом 2022 года, в этом году рестораны закупили у отечественных производителей на 6% больше вин, чем чачи, водки и другого крепкого алкоголя", - пояснила Березовик.