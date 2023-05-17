Бондарев отметил высокие темпы развития авиапрома в Хабаровском крае

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности посетил предприятие в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев положительно оценил темпы выпуска гражданских самолетов авиационным заводом в Хабаровском крае.

"Мы посмотрели вчера оборонное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, <…> передовое предприятие, которое оснащено по последнему слову техники. <…> Нас порадовало, что темпы строительства и перехода на отечественную авиацию очень-очень хорошие. Да, в этом вопросе надо, конечно, им помогать, надо увеличивать количество вложений, чтобы как можно больше было построено наших самолетов", - сказал Бондарев.

По его словам, сделан хороший задел по возрождению отечественной авиационной промышленности, которая должна заменить все работающие сегодня в России иностранные воздушные суда. Он отметил, что таким заводам нужно помогать заказами, чтобы в год они делали не по 100, а по 300-400 самолетов.

На базе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина - филиала компании "Сухой", входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"), - налажено производство гражданских самолетов. Программа авиастроения по выпуску самолета Sukhoi Superjet 100 реализуется совместно с производственным центром корпорации "Иркут".