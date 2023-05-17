В Приморье планируют ускорить строительство самой большой школы

На эти цели из федерального бюджета перераспределили 1,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Строительство самой крупной школы в Приморье, - учебного заведения на 1 275 мест в развивающемся районе Владивостока - ускорят за счет средств федерального бюджета. На эти цели из федерального бюджета, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина перераспределено 1,2 млрд рублей, сообщила ТАСС министр образования региона Эльвира Шамонова.

"Приморскому краю направили дополнительно 1 млрд 260 млн рублей на строительство школы в районе Патрокл во Владивостоке. Планируется, что строительство самой большой школы региона завершится до конца года", - сказала Шамонова, уточнив, что часть города, где находится будущая школа, активно развивается, и территории требуется современная социальная инфраструктура.

Школа современного образца рассчитана на 1 275 мест, площадь - более 24 тыс. квадратных метров. В учреждении обустроят бассейн, спортивный и актовый залы.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении направить 4,5 млрд рублей семи регионам страны на завершение строительства девяти общеобразовательных учреждений. Он уточнил, что средства на строительство школ получат Якутия, Приморский край, республики Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, а также Владимирская и Пензенская области.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки Якутии, республика получит 193 млн рублей, эти средства направят на строительство трехэтажной школы в селе Намцы - административном центре Намского района, где проживает более 10 тыс. человек. В данный момент дети учатся в деревянной школе 1961 года постройки.

"Общая площадь превысит 5,8 тыс. кв. метров с продолжительностью строительства в более чем 15 месяцев. Предварительная стоимость объекта в ценах 2023 года составляет 620 млн рублей", - сообщили ТАСС в министерстве.