В Приангарье приняли законопроект о штрафах до 50 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Инициатором стала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы в размере до 50 тыс. рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним, передает корреспондент ТАСС.

"Принять закон и направить губернатору Иркутской области на обнародование", - сказал спикер заксобрания Александр Ведерников.

Как указано в пояснительной записке к проекту закона, предусмотрены штрафы за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков: для граждан - в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Инициатором законопроекта выступила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.