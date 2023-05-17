В СФ заявили о необходимости доработки законодательства по страхованию от природных ЧС

Председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил некачественную работу страховых компаний в этом направлении

ХАБАРОВСК, 17 мая. /ТАСС/. Законодательное регулирование сферы страхования от природных ЧС требует доработки, чтобы компании брали в работу не только объекты с высокой долей выгоды. Об этом в среду сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нужны инициативы, изменения в законодательство, это касается и страхования этого имущества. Потому что никто нигде не ведет эти мероприятия. То есть, страховые компании, которые сейчас у нас есть, в этом направлении работают очень плохо - где интересно им, они берут на себя и занимаются страхованием, а где <…> суммы большие, чтобы восстановить это все - они не заинтересованы в этом деле", - сказал Бондарев.

Он отметил, что необходимо менять подход к обеспечению регионов данными о пожароопасной обстановке через космический и авиационный мониторинги. "Это тоже затратно, [регионам] нужно из своих бюджетов на это дело поручать [средства], хотя, можно централизованно, через федеральные центры выдавать информацию, вести разведку бесплатно или значительно дешевле, чем сейчас", - добавил Бондарев.

В Хабаровском крае на этой неделе ввели региональный режим ЧС в лесах из-за ситуации с пожарами. Обстановка с пожарами в регионе обострилась с установлением теплой и сухой погоды. Сейчас в регионе действуют очаги на 117 га, зарегистрировано пять возгораний, они находятся у поселений Болен, Амгунь, Гатка, Победа.

Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 262 пожара на площади почти 95,3 тыс. га.