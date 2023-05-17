Южная Корея и Украина подписали предварительный договор о предоставлении кредита

Ожидается, что его предоставят через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Республики Корея Чху Гён Хо и его украинская коллега Юлия Свириденко подписали в Сеуле предварительное соглашение о предоставлении Киеву кредита с низкой процентной ставкой в целях экономического развития. Об этом в среду сообщило Министерство экономики и финансов Республики Корея.

Кредит будет предоставлен через южнокорейский Фонд экономического развития и сотрудничества. Ожидается, что соглашение вступит в силу после завершения юридических процедур в обеих странах и церемонии официального подписания. Стороны также условились о взаимодействии при выборе проектов, на которые будет выделено финансирование.

Министерство указало, что фонд предоставляет кредиты развивающимся государствам в целях поддержки их экономического и промышленного развития. Заместитель премьер-министра Чху Гён Хо также выразил надежду, что страны будут сотрудничать при "последующем восстановлении" Украины в различных сферах.

Во вторник в ходе встречи в Сеуле супруга президента Украины Елена Зеленская попросила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля поставить Киеву технику для разминирования и машины скорой помощи. Как отметила администрация южнокорейского лидера, украинская сторона не просила о поставках оружия. В то же время в своем Telegram-канале Зеленская сообщила, что призвала Юн Сок Ёля предоставить средства ПВО и оказать содействие в технологической сфере.

Южнокорейский лидер заявил, что Сеул будет оказывать помощь Киеву в "тесной координации со странами НАТО и международным сообществом".