ФРГ планирует углубить сотрудничество с Катаром для диверсификации энергопоставок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также отметила, что Катар занял четкую и критическую позицию в отношении происходящего на Украине

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости углубления сотрудничества с Катаром в целях диверсификации поставок энергоресурсов. Об этом она заявила в среду на совместной пресс-конференции со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

"Сегодня поставки СПГ из Катара в Германию помогут нам диверсифицировать наши источники энергии в Германии <...>. Мы хотим стабилизировать поставки энергии за счет отношений с Катаром", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Комментируя события на Украине, Бербок отметила, что Катар занял четкую и критическую позицию в отношении происходящего. "Катар также явно повысил голос", - утверждала глава внешнеполитического ведомства Германии. Она также заметила, что конфликт на Украине имеет последствия для стран Персидского залива и региона в целом.