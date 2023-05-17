Вильнюс рассчитывает убедить Ригу и Таллин ускорить синхронизацию электросетей с ЕС к июлю

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, страна целенаправленно продвигается к завершению синхронизации ранее запланированного срока

ВИЛЬНЮС, 17 мая. /ТАСС/. Литва рассчитывает получить согласие Латвии и Эстонии на ускорение синхронизации электросетей с ЕС в июне или июле. Об этом в среду после заседания литовского правительства, где обсуждалась реализация проекта, заявил журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Мы будем стремиться в июне или в июле заручиться на политическом уровне согласием Латвии и Эстонии на ускорение синхронизации", - сказал он.

Как напомнил глава ведомства, к этому времени должно быть готово техническое обоснование условий ускорения. "Литва целенаправленно продвигается к завершению синхронизации ранее запланированного срока. Для этого мы должны выполнить как технические, так и правовые домашние задания", - отметил он, не детализируя содержание этих подготовительных работ.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу, завершение которого первоначально планировалось на 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе есть возможности ускорить процесс и завершить синхронизацию к февралю 2024 года. Соединившись с Европой, страны Балтии одновременно отключатся от общей энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии.

Литва 22 апреля провела тестирование работы электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.