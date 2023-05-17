Лихачев: зарубежные партнеры примут участие в строительстве инфраструктуры на Севмпорпути

Речь идет о странах БРИКС и Ближнего Востока, отметил гендиректор "Росатома"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росатом до конца года планирует заключить договоренности с иностранными инвесторами по транзиту нефти по Северному морскому пути (СМП) и участию в строительстве на нем инфраструктурных объектов. Об этом в среду сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"К Севморпути проявляют интерес не только российские компании, но и страны БРИКС, Ближнего Востока. В этой связи прорабатываем участие партнеров из дружественных стран не только в транзите по СМП, но и в развитии инфраструктуры. Это новый вектор нашего взаимодействия с инвесторами. За последние три месяца мы провели ряд встреч с потенциальными партнерами и ставим себе цель - до конца года выйти на предметные договоренности как по транзиту, так и по строительству инфраструктуры", - сказал Лихачев.

С 2018 года Росатом является инфраструктурным оператором СМП. В 2022 году по распоряжению правительства РФ в госкорпорации учреждено федеральное государственное бюджетное учреждение "Главное управление Северного морского пути" (ФГБУ "Главсевморпуть").

Предметом деятельности данного управления являются обеспечение организации ледокольной проводки судов и проводки судов по маршрутам плавания судов в акватории СМП, разработка маршрутов плавания судов и осуществление расстановки судов ледокольного флота в акватории с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в акватории, а также выдача, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории, внесение изменений в такие разрешения.

О проекте "Развитие СМП"

Цель федерального проекта "Развитие Северного морского пути" - создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 млн тонн в 2024 году и до 150 млн тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов. Указанный федеральный проект входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный в соответствии с указом президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".