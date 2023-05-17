Росатом намерен довести количество арктических судов в своем флоте до ста

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, у арктического флота Росатома также должно быть как минимум 15 плавучих энергоблоков

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Флот Росатома для успешного выполнения арктических проектов должен состоять из 100 судов арктического класса и как минимум из 15 плавучих энергоблоков. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Динамичное развитие Северного морского пути остро ставит вопрос арктического судостроения. В настоящий момент в эксплуатации находится тридцать судов, еще тридцать три судна строится. Продолжается строительство четырех плавучих атомных электростанций. <…> Реализация инвестиционных планов грузоотправителей потребует дополнительного судостроительного заказа. И это заказ совершенно другого масштаба: пять атомных ледоколов, <…> необходимо принять в этом году решение о начале строительства еще четырех неатомных ледоколов. Всего нам потребуется до 100 судов арктического класса, а также минимум 15 плавучих энергоблоков", - сказал глава Росатома.

Такое количество новых судов - это вызов для отечественного судостроения, отметил он. Однако, по словам Лихачева, в настоящее время ведется совместная с Минпромторгом работа в этом направлении. "Во исполнение ваших поручений под руководством Дениса Валентиновича [Мантурова] Минпромторг вместе с нами работает в этом направлении. Это, во первых, обеспечение загрузки на судостроительном комплексе "Звезда" и расширение возможностей Балтийского завода с возможным выходом на новую площадку в среднесрочной перспективе", - сообщил Лихачев.

Очень важным, по словам главы госкорпорации, является кадровый вопрос. "С учетом требуемого количества судов к 2030 году только нам потребуется в плавсоставе не менее 7 500 человек. Туда входит потребность атомного ледокольного флота минимум в полторы тысячи [человек]", - сообщил гендиректор Росатома. По его словам, до конца года совместно с Минтрансом будет сформирован кадровый заказ для соответствующих учебных заведений.