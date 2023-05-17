В Петербурге в 2024 году планируют провести Дни Аргентины

По мнению главы региона Александра Беглова, мероприятие поможет укрепить деловые и культурные связи между городом и латиноамериканским государством

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил провести в городе на Неве в 2024 году Дни Аргентины для укрепления деловых и культурных связей. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, эти планы обсуждались на встрече Беглова с чрезвычайным и полномочным послом Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайном.

"Предлагаю в следующем году организовать Дни Аргентины в Санкт-Петербурге. Готовы проработать совместную программу. Она должна включать культурные и деловые мероприятия. Но прежде всего, речь идет о налаживании диалога между нашими предпринимателями. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку как на городском, так и на федеральном уровне", - привела пресс-служба слова губернатора.

Среди латиноамериканских стран Аргентина занимает высокие позиции по торговому обороту с Петербургом, однако, по мнению губернатора, потенциал для расширения торговли далеко не исчерпан, отметили в пресс-службе. Беглов предложил расширять взаимодействие в сфере цифровых технологий, в производстве медоборудования и лекарств, в туризме. Петербургские вузы разрабатывают новые учебные программы, в рамках которых возможно обучение латиноамериканских студентов, в том числе на основе системы грантов.

"Посол выразил готовность совместно работать над развитием связей между IT-компаниями, развитием туризма и логистики, в особенности перевозок грузов через порты Петербурга", - сообщили в пресс-службе Смольного.

На этой неделе в Петербурге проходят Дни Латинской Америки, в рамках которых Эдуардо Зуайн проведет лекцию на факультете международных отношений СПбГУ, а также выступит на Петербургском международном книжном салоне. 15 июля в Петербурге пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки.