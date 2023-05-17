Ространснадзор сообщил о поддержании безопасности полетов в России на высоком уровне

В ведомстве сообщили, что объем перевозок с деталями с истекшим ресурсом или сроком службы составляет менее 0,2% от общего объемов рейсов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Уровень безопасности авиарейсов в России находится на высоком уровне, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора. Объем перевозок с деталями с истекшим ресурсом или сроком службы составляет менее 0,2% от общего объемов рейсов.

"По вопросу осуществления полетов воздушных судов с агрегатами с истекшим ресурсом или сроком службы дополнительно сообщаем, что объем перевозок на воздушных судах с указанными нарушениями составляет менее 0,2% от общего объема обслуженных рейсов и не выходит за объемы выявленных нарушений в предыдущие периоды. Указанные нарушения выявлялись и ранее в деятельности авиапредприятий. Таким образом, безопасность полетов поддерживается на самом высоком уровне, благодаря предпринимаемым Ространснадзором мерам", - рассказали в ведомстве.

В Ространснадзоре отметили, что благодаря принимаемым мерам реагирования предприятия гражданской авиации оперативно устраняют выявленные нарушения. Кроме того, в действиях ведущих российских авиаперевозчиков указанные нарушения не выявлялись.

"Подчеркнем, что авиапредприятия выполнили свою задачу по обеспечению бесперебойной работы транспорта, доставки пассажиров и грузов", - добавили в Ространснадзоре.

Также, согласно данным службы, в сегменте коммерческих перевозок не погиб ни один пассажир. Объем перевозок воздушным транспортом в 2022 году составил более 95 млн пассажиров, а за I квартал 2023 года перевезено на 42% пассажиров больше, чем за аналогичный период 2022 года.