Россия и Иран обсуждают совместную разработку 10 новых нефтегазовых месторождений

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна продолжает переговоры по совместным проектам с "Газпромом" в республике

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Иран обсудили вопросы о совместной разработке 10 новых нефтегазовых месторождений на территории исламской республики. Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В нефтегазовой у нас идет сотрудничество с авторитетными российскими компаниями. За последние два года были заключены определенные контракты. И некоторые месторождения уже разрабатываются российскими коллегами, - сказал он. - У нас появились еще 10 месторождений, по сотрудничеству на которых мы решили подключить российских коллег. И мы обсудили эти вопросы по партнерству на этих месторождениях".

Министр также добавил, что Иран продолжает переговоры по совместным проектам с "Газпромом" в республике. По его словам, их общая стоимость составляет $40 млрд.