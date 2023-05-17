17 мая, 13:54,
обновлено 17 мая, 13:57

Источник допустил, что для продления зерновой сделки удовлетворят требования России

По его словам, другие стороны "просто не смогут долго сопротивляться"

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Ожидания и требования России в контексте зерновой сделки, как ожидается, будут удовлетворены. Об этом сообщил ТАСС в среду турецкий источник.

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"На данный момент есть ожидание, что озабоченности России все же получат ответную реакцию и будут в том или ином виде приняты. Другие стороны просто не смогут долго сопротивляться. Дело в том, что с политической точки зрения фактически основной выгодоприобретатель в этой сделке - Евросоюз. И он заинтересован в продолжении реализации договоренностей", - сказал он. 

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