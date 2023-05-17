Иран продолжает переговоры с "Газпромом" по совместным проектам на $40 млрд

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что некоторые из договоренностей превращаются в настоящие контракты

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Иран и "Газпром" продолжают переговоры по совместным проектам в стране. Общая стоимость которых составляет $40 млрд, заявил на пресс-конференции министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"С такой крупнейшей компанией, как "Газпром", у нас есть меморандум о взаимопонимании на сумму $40 млрд. Некоторые из этих договоренностей уже превращаются в настоящие контракты. Переговорный процесс по этим проектам пока еще продолжается", - сказал он.

В 2022 года Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в том числе по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.