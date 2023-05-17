17 мая, 13:58

Россия поможет Шри-Ланке построить первую АЭС к 2032 году

По данным Ada Derana, речь о сооружении атомной электростанции шла на заседании парламентского отраслевого контрольного комитета по энергетике и транспорту

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая. /ТАСС/. Первая атомная электростанция может быть построена в Шри-Ланке к 2032 году при поддержке России. Об этом сообщает в среду информационный портал Ada Derana.

По его информации, речь о сооружении АЭС шла на заседании парламентского отраслевого контрольного комитета по энергетике и транспорту, во время которого обсуждались текущее состояние и будущая деятельность Совета по атомной энергии островного государства.

"АЭС может быть построена на острове к 2032 году при технической поддержке России, если все пойдет по плану", - приводит портал информацию Совета по атомной энергии. Какие-либо подробности проекта строительства станции не сообщаются.

В январе посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян сообщил местному СМИ о встрече с представителями Совета по атомной энергии, ядерного агентства страны и с министром энергетики Канчаной Виджесекара. В рамках этой встречи обсуждался план помощи островному государству в строительстве двух небольших АЭС, мощность каждой из которых составит 55 мегаватт. По словам дипломата, два ядерных блока - это только начало сотрудничества РФ с Шри-Ланкой в области мирного использования атомной энергии. Консультации на эту тему по проводились между Москвой и Коломбо и раньше. В январе 2018 года высокопоставленная делегация Росатома посетила с рабочим визитом Шри-Ланку и провела переговоры с Ланкийским агентством по атомной энергии, а также с тогдашним президентом Майтрипалой Сирисеной. 

Теги:
Шри-ЛанкаРоссия
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