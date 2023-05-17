Росатом будет участвовать в разработке концепции вывода из эксплуатации блоков БелАЭС

В пресс-службе Минэнерго Белоруссии сообщили, что процесс вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации сопровождается большим количеством организационных и технических мероприятий

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Эксперты Росатома примут участие в разработке концепции подготовки к выводу из эксплуатации энергоблоков БелАЭС в рамках подписанного договора. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии, пояснив, что, в соответствии с мировой практикой, такую концепцию начинают готовить еще на этапе начала работы станции.

"РУП "Белорусская АЭС" и АО "ТВЭЛ", входящее в состав госкорпорации "Росатом", подписали договор о научно-техническом сопровождении по вопросам подготовки и вывода из эксплуатации энергоблоков атомной станции", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ предусматривает оказание консультационных услуг, а также разработку концепции вывода из эксплуатации двух энергоблоков БелАЭС. Пройдет всесторонний анализ вариантов выполнения этих работ, сформированы перечни необходимого оборудования.

В пресс-службе отметили, что процесс вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации сопровождается большим количеством организационных и технических мероприятий, в нем задействованы госорганы и профильные организации.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островца Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока.