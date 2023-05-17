Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Президент Турции выразил благодарность российскому и украинскому коллегам, а также генсеку ООН

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что зерновая сделка была продлена на 60 дней.

"Я хотел бы сообщить хорошие новости всему миру. Вы знаете о соглашении о Черноморском зерновом коридоре, которое было инициировано интенсивными усилиями нашей страны и лично мною. Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал [18 мая]. Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины]. Мы благодарны им за это", - подчеркнул турецкий лидер.

выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за их усилия в связи с продлением зерновой сделки. "Я передаю благодарность президенту России, моему дорогому другу [Владимиру] Путину за искреннюю поддержку, которую он оказывал нам в этом процессе [продления зерновой сделки]. Президенту Украины господину [Владимиру] Зеленскому передаю благодарность за конструктивное сотрудничество. И благодарю генерального секретаря ООН господина [Антониу] Гутерриша за его усилия в этом процессе", - сказал Эрдоган.

Продление зерновой сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины, заявил президент Турции.