Иран заинтересован в поставках 4-5 млн тонн нефтепродуктов из России на север страны

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что компании в ближайшее время проработают вопрос организации поставок

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Иран заинтересован в своповых поставках 4-5 млн тонн нефтепродуктов на север страны, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы вчера обсуждали этот вопрос подробно. Иранская сторона в первую очередь выразила интерес к поставкам нефтепродуктов на север Ирана в объеме 4-5 млн тонн. В принципе, такие поставки возможны, сейчас Министерство энергетики будет с нашими компаниями эти вопросы отрабатывать", - сказал он.

Новак отметил, что компании в ближайшее время проработают вопрос организации поставок. "Здесь нужно понять, что, безусловно, экономические интересы совпали, ценовые условия и возможности инфраструктуры, в том числе используя порт Махачкала, железнодорожную инфраструктуру. В ближайшее время наши компании эти вопросы будут прорабатывать. Это либо поставки на север для использования на севере Ирана частично, либо, возможно, поставки на север со спотом на юге", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о своповых поставках нефти, вице-премьер сказал, что иранская сторона в первую очередь выразила интерес к своповым поставкам нефтепродуктов.

Новак ранее заявлял, что на первом этапе своповых поставок между РФ и Ираном речь может идти о 5 млн тонн нефти и до 10 млрд куб. м газа. Россия и Иран обсуждают разные логистические маршруты: через Каспийское море и через другие страны, железной дорогой и нефтепроводом.