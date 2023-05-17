Россия и Иран обсуждают сотрудничество по шести нефтяным и двум газовым месторождениям

Они находятся в высокой степени проработки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Россия и Иран продолжают обсуждение сотрудничества по шести нефтяным и двум газовым месторождениям, они находятся в высокой степени проработки. В частности, "Газпром" рассматривает совместную разработку с Ираном месторождений "Киш" и "Северный Парс" с последующим проектом по сжижению газа и поставкам на мировые рынки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По ряду месторождений уже идет работа, компания "ЗН-Восток" достаточно успешно реализует несколько проектов, рассматривает еще дополнительные. Плюс шесть нефтяных месторождений рассматриваются нашими нефтяными компаниями и два месторождения рассматривает "Газпром": "Киш" и "Северный Парс" для совместной разработки с иранской стороной этих месторождений с последующей реализацией проекта сжижения природного газа и поставок на мировые рынки. Сейчас фактически технические вопросы все оговорены по данному проекту газовому, идет, на самом деле, сейчас оценка коммерческих условий и проработка с Ираном", - сказал он.

Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран и "Газпром" продолжают переговоры по совместным проектам в стране общей стоимостью $40 млрд, а "некоторые из этих договоренностей уже превращаются в настоящие контракты".

В июле 2022 года Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение предполагает анализ возможностей взаимодействия, в том числе по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.