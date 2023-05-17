Россия с мая вышла на объемы сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее объяснял, что сокращение направлено на снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение стабильных поставок

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Россия с мая вышла на объем сокращения добычи нефти в 500 тыс. б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается текущей ситуации, Россия сокращает [добычу] на 500 тыс. б/с, - сказал он. - Мы вышли [на заявленный объем сокращения] с мая".

Россия приняла решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с в марте, затем срок действия снижения производства продлевался по июнь включительно, а потом это решение было продлено до конца года. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснял, что сокращение направлено на снижение дисконта на российскую нефть и обеспечение стабильных поставок.

В конце апреля Новак говорил, что Россия уже вышла на объемы добровольного сокращения добычи. При этом вице-премьер тогда не стал называть точную цифру уровня производства после его снижения.

При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском отчете утверждало, что Россия не вышла на заявленный объем сокращения добычи.