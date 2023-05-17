17 мая, 14:40

Росатом совместно с "Новатэком" в начале 2024 г. начнет круглогодичную навигацию по СМП

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что все важные арктические проекты, реализуемые совместно с "Новатэком", "Норникелем", "Роснефтью", продолжаются, несмотря на введенные санкции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Росатом совместно с "Новатэком" планирует в начале 2024 года запустить круглогодичную навигацию в восточной части Северного морского пути. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Хочу проинформировать, что совместно с "Новатэком" мы планируем в начале следующего года запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Это действительно историческое решение, важное для развития всей Арктики, и особенное значение, конечно, имеющие для экономики нашей страны", - сказал Лихачев. Как отметил глава Росатома, все важные арктические проекты, реализуемые Росатомом совместно с "Новатэком", "Норникелем", "Роснефтью", продолжаются, несмотря на введенные санкции.

Ранее на Деловом форуме "Арктика - регионы" директор по морским операциям, судоходству и логистике "Новатэка" Евгений Амбросов сообщал, что "Новатэк" рассчитывает на объем поставок сжиженного природного газа и других экспортных грузов в восточном направлении порядка 20 млн тонн после запуска последней третьей очереди проекта "Арктик СПГ - 2". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация