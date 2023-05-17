Венгрия выступила против включения компаний из КНР в 11-й пакет санкций в отношении России

БУДАПЕШТ, 17 мая. /ТАСС/. Венгрия не согласна с намерением Еврокомиссии включить в 11-й пакет санкций против России меры в отношении китайских компаний, подозреваемых в оказании содействия Москве в обходе введенных Западом ограничений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вене со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Таким образом, глава МИД увязал позицию Венгрии по 11-му пакету санкций ЕС не только с требованием исключить венгерский банк OTP из украинского "списка спонсоров войны", но и с отказом от введения запретов на сотрудничество с компаниями из КНР. "Пока банк OTP находится в этом конкретном украинском списке, очень трудно вести речь о том, что Венгрия даст зеленый свет санкциям. Не говоря уже о том, что сейчас возникла очень серьезная опасность включения китайских компаний в санкционный список, из-за чего сотрудничество между Европейским союзом и Китаем может стать невозможным или сложным до такой степени, что это будет полностью противоречить интересам Европы", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в "Фейсбуке" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.