17 мая, 14:45,
обновлено 17 мая, 14:56

МИД РФ заявил, что перекосы в исполнении зерновой сделки должны быть быстро исправлены

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва подтверждает, что зерновая сделка продлена на два месяца, этот шаг предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этот день заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней. "Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь, помочь наиболее нуждающимся странам", - сказала она, при этом добавив, что "перекосы" в исполнении зерновой сделки должны быть "максимально быстро исправлены". 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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