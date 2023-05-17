Крупнейший в регионе сад фундука заложили на Ставрополье

Сад заложили на одном из предприятий Изобильненского округа на площади 250 га

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Сад фундука площадью 250 га заложили в Изобильненском округе Ставрополья, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минсельхоза. Сад стал крупнейшим в регионе.

"Аграрии Ставропольского края завершили закладку многолетних насаждений. Работы выполнены на площади 350 га, в том числе сады суперинтенсивного типа - на площади 54,3 га, плодовые питомники - 89 га. Одним из масштабных проектов на сегодняшний день является закладка фундука. Так, в этом году на одном из предприятий Изобильненского округа его заложили на площади 250 га", - говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе края журналистам сообщали, что сад фундука в Изобильненском округе станет крупнейшим в регионе. Сейчас общая площадь ореховых садов на Ставрополье составляет около 600 га. В Предгорном, Новоалександровском, Курском и Кочубеевском округах выращивают грецкий орех, фундук и миндаль.

Поддержку отрасли в крае ведут по региональной госпрограмме "Развитие сельского хозяйства". Господдержка позволяет повышать рентабельность, в результате повышается интерес производителей к отрасли. "В текущем году на развитие садоводства выделено 293,3 млн рублей. Из них 280 млн рублей уже доведено до сельхозпроизводителей. Средства направлены на возмещение части затрат на закладку, в том числе установку шпалерной системы и противоградовой сетки, и уходные работы за молодыми садами", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров отмечал, что развитие садоводства и других направлений позволяет диверсифицировать сельскохозяйственное производство в регионе. В крае ежегодно наращивают площадь садов, создают плодохранилища, развивают питомниководство.