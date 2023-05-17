США считают, что G7 не согласует всеобъемлющий запрет экспорта западных товаров в Россию

Страны "семерки" коснутся вопроса о замороженных российских активах, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) не согласуют на саммите в Японии введение всеобъемлющего запрета на экспорт западных товаров в Россию, государства "семерки" коснутся вопроса о замороженных российских активах. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не ожидаю того, о чем сообщалось, - этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения такого запрета и использования замороженных активов РФ в интересах Украины. "Что касается вопроса о российских активах, G7 выскажется об этом. Но мне нечего сообщить об этом сегодня", - добавил Салливан, выступая на брифинге для журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося в Хиросиму на саммит "семерки".

Помощнику американского лидера также был задан вопрос о том, введут ли ЕС и Группа семи новые ограничения на поставки российского газа. "Я бы оставил это [на усмотрение] ЕС. Они это прорабатывают", - отметил он. "Я думаю, ЕС работает над этим. В зависимости от того, как это будет идти, увидим, что произойдет применительно к G7", - добавил Салливан.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Речь шла о мерах, направленных на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

В публикации уточнялось, что американские чиновники ожидают объявления "семерки" об изменении правил экспорта в РФ. Утверждалось, что будут введены новые нормы, согласно которым "по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещается, если они не включены в перечень одобренных товаров". В материале говорилось, что администрация Байдена "добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список". США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала РФ, отмечалось в публикации.