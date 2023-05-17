Энергоблок Калининской АЭС отключат от сети для ремонта насоса

По данным пресс-службы станции, энергоблоки № 2, 3 и 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком

ТВЕРЬ, 17 мая. /ТАСС/. Калининская атомная электростанция (АЭС), расположенная в Удомле Тверской области, вечером в среду отключит от сети энергоблок № 1 для проведения ремонтных работ на одном из насосов. Об этом сообщила пресс-служба станции.

"В 22:00 17 мая 2023 года в соответствии с ранее поданной и согласованной в установленном порядке заявкой энергоблок № 1 Калининской АЭС будет отключен от сети для проведения ремонтных работ на электродвигателе одного из главных циркуляционных насосов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоблоки № 2, 3 и 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.