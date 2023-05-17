США настаивают на сохранении зерновой сделки на устойчивой основе

В Вашингтоне заявили об удовлетворении продлением этой инициативы

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты удовлетворены продлением зерновой сделки, но настаивают на том, чтобы она сохранялась на устойчивой основе. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Да, было продление черноморской зерновой сделки, что хорошо", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Хиросиме. "К сожалению, Россия продолжает даже при продлении договоренности риторически держать ее в заложниках различными способами, намекая на то, что ее дни сочтены и так далее", - утверждал Салливан. "По нашему мнению, - отметил он, - мир заслуживает определенности в том, что этот зерновой коридор будет существовать на устойчивой основе, чтобы мир продолжал получать продовольствие, особенно слаборазвитые страны".

"Хорошо, что она [сделка] продлена. Мы продолжим поддерживать усилия, призванные гарантировать поставки зерна на глобальные рынки", - добавил помощник Байдена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва подтверждает продление сделки на два месяца. Этот шаг предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности, пояснила дипломат.