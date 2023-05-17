В ДНР выделят около 2,7 млрд рублей на погашение долгов по зарплатам шахтеров

В регионе вступили в силу изменения в закон о бюджете на 2023 год

ДОНЕЦК, 17 мая. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) направят из бюджета региона средства на погашение долгов по зарплатам перед шахтерами. Это следует из изменений в закон о бюджете ДНР на 2023 год, сообщается в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.

"Вступили в силу изменения в закон <…>, в соответствии с которым актуализируются основные характеристики бюджета региона на 2023 год в части увеличения бюджетных расходов на реализацию мероприятий по оказанию поддержки предприятиям угольной отрасли. В частности, расходы будут осуществлены для оплаты труда и погашения задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на погашение задолженности будет направлено 2,7 млрд рублей.

В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что кабмин республики в течение недели примет необходимые нормативные акты, чтобы погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.

В октябре 2022 года первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков, будучи на тот момент в должности министра угля и энергетики региона (занимает ее до сих пор), сообщал, что власти республики рассчитывают получить 2,5 млрд рублей от правительства РФ, чтобы закрыть долги угольных предприятий по зарплатам сотрудникам.

На сегодня государственный сектор угледобывающей отрасли в ДНР представлен пятью государственными унитарными угледобывающими предприятиями, в состав которых входят 16 шахт. Из них, как пояснил Чертков, добывать уголь продолжают 10 шахт.