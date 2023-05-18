Кабмин обсудит поправки в законопроект о регулировании рынка табака

Поправки будут направлены в том числе на уточнение государственного контроля в этой сфере

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. На повестку дня вынесено 10 вопросов, ключевым из которых станет рассмотрение проекта поправок к законопроекту о регулировании табачного рынка.

Как отмечается в материалах кабмина, поправки будут направлены в том числе на уточнение государственного контроля в этой сфере.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином в марте текущего года. Он предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции, установку требований к оборудованию для ее производства, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак", и ввод специализированного госконтроля в этой сфере.

Кроме того, инициатива предполагает наделение Росалкогольрегулирования полномочиями по контролю в области производства и оборота табачных изделий. Для этого потребуется увеличение штатной численности сотрудников Росалкогольрегулирования, что, согласно расчетам ведомства, ежегодно дополнительно потребует 40,886 млн рублей за счет средств федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Часть поправок, как следует из материалов кабмина, будет направлена на приведение действующих норм в соответствие с принятым в конце апреля законом об ужесточении правил оборота вейпов, в том числе о полном запрете их продажи несовершеннолетним.

Финансовый вопрос

Члены правительства также планируют обсудить предоставление субсидий российским аэропортам на частичное возмещение расходов по текущей деятельности и обслуживанию долговых обязательств в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России за декабрь 2022 года - март 2023 года.

Режим временного ограничения полетов действует в России с 24 февраля 2022 года на фоне проведения специальной военной операции. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Другие темы

Кабинет министров также подведет итоги прохождения предприятиями ЖКХ и электроэнергетики осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и обсудит подготовку к следующей зиме. Кроме того, на заседании будет рассмотрен законопроект о правовом регулировании в сфере музейного дела и вопрос наделения Роструда правом учреждения ведомственных наград.

В повестку также включен вопрос об определении исполнителя работ по созданию нового зимовочного комплекса на антарктической станции "Восток" и законодательном регулировании организации системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых.