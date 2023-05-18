Три российских банка намерены открыть филиалы на Кубе

По словам уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сейчас также рассматривается возможность открытия российско-кубинских банков

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Несколько российских банков заинтересованы в открытии филиалов на Кубе, три из них уже подали соответствующие заявки в ЦБ республики. Об этом в среду ТАСС заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета "Россия - Куба" Борис Титов.

"Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в том, чтобы были зарегистрированы филиалы российских банков. В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков", - сказал он.

Глава совета "Россия - Куба" отметил, что также рассматривается возможность создания совместных российско-кубинских банков для финансирования среднего и малого бизнеса на острове. "Мы думаем, что надо открывать совместные полномасштабные банки. Сегодня число предпринимателей на Кубе растет, и им нужен свой профессиональный банк, который может поддерживать именно предпринимательский проект, финансировать малый и средний бизнес. Для этого мы тоже привезли свои предложения, представили Центральному банку [Кубы] и надеемся на скорое продвижение", - добавил Титов.

В среду в Гаване начал работу форум "Бизнес-диалог Куба - Россия", который собрал представителей около 160 предприятий двух стран. Тематические секции форума затрагивают проблемы транспортной логистики, двусторонней кооперации в развитии сельского хозяйства, строительства и перерабатывающей промышленности, а также цифровой трансформации государственного управления в Республике Куба на основе российского опыта.