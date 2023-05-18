Япония в апреле сократила импорт угля из России на 80,8%

Импорт зерновых вырос на 554,8%

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Япония в апреле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг Минфином страны данные.

Согласно этим сведениям, в прошлом месяце Япония снизила импорт овощей из России на 75,1%, импорт рыбы и морепродуктов - на 31,4%.

Также в апреле Япония сократила импорт российского угля на 80,8%, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 10,6%.

Кроме того, как следует из этих данных, Япония в апреле вновь не закупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Вместе с тем сокращение закупок российского СПГ произошло на фоне снижения общего объема импорта Японией этого вида топлива на 18,7%. Импорт угля в апреле также сократился на 1,6%, а нефти - на 10%. На фоне роста мировых цен на энергоносители импорт российских угля и СПГ в стоимостном выражении вырос на 61,2%.

Также в ведомстве сообщили, что в апреле Япония нарастила на 300% импорт медицинских изделий из РФ, экспорт таких товаров из Японии в Россию также вырос на 23,8%.

Импорт железа и стали из России сократился на 35,8%, цветных металлов - на 68,1%. В то же время экспорт цветных металлов в Россию вырос на 350%, а стали - сократился на 97,9%.

Общие данные

Экспорт из Японии в Россию вырос в апреле на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на фоне сокращения общего объема товарооборота на 49,5%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе опубликованной в четверг статистики Минфина Японии.

Так, экспорт из Японии в РФ составил 33,835 млрд иен (около $245,78 млн), при этом только на транспортные средства, экспорт которых в Россию вырос на 71,8%, пришлось 73,6% всех поставок в РФ. Среди них экспорт автомобилей вырос на 77%: было поставлено более 20 тыс. авто. В статистике не указано, были ли это новые или подержанные транспортные средства, однако, как сообщал ранее ТАСС японский эксперт в сфере торговли, в первом квартале 2023 года в РФ не было поставлено ни одного нового автомобиля.

Импорт же из РФ, наоборот, сократился сразу на 61,9%, до 71,902 млрд иен (около $522,32 млн), из которых 61,2% приходится на энергоресурсы - сжиженный природный газ и уголь.

Общий объем товарооборота Японии и России в апреле составил 105,737 млрд иен (около $767,95 млн), что на 49,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Торговый дефицит

Дефицит торгового баланса Японии в апреле составил 432,4 млрд иен ($3,1 млрд).

Объем импорта снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года до отметки в 8,7 трлн иен ($63,2 млрд). Экспорт, в свою очередь, вырос на 2,6%, до отметки в 8,2 трлн иен ($59,6 млрд).

В 2022 финансовом году, который завершился 31 марта 2023 года, дефицит торгового баланса Японии достиг рекордной суммы в 21,73 трлн иен ($160 млрд).