Большинство опрошенных россиян готовы тратить на походы по музеям до 5 тыс. руб. в год

По результатам опроса, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах", наибольшей популярностью пользуются исторические и краеведческие музеи

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (74% из опрошенных) готовы тратить на ознакомление с музейными экспозициями от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в год, показал проведенный та опрос (есть у ТАСС).

Так, 26% участников опроса заявили, что готовы тратить на музейные экспозиции не более 1 тыс. рублей в год. Еще 29% - до 3 тыс. рублей в год, а 19% согласны потратить на музеи 3-5 тыс. рублей в год. Еще 11% респондентов сообщили, что готовы отдать 5-10 тыс. рублей, а 3% - 10-20 тыс., 2% - более 20 тыс. рублей в год. При этом каждый десятый совсем не готов тратить деньги на посещение музеев.

При этом 41% респондентов заявили, что были в музее в этом году: из них 4% буквально на днях, 13% - в течение последнего месяца, 24% - несколько месяцев назад. Еще 22% последний раз были в музее в прошлом году. При этом 28% сообщили, что делали это очень давно, несколько лет назад. А 8% затруднились вспомнить, когда последний раз ходили в музей.

Как показал опрос, 25% россиян посещают музеи несколько раз в год. В лидерах - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (47%), а также Москвы и Подмосковья. Для сравнения, на Дальнем Востоке, в Сибири и Южном федеральном округе так ответили по 18% респондентов, а на Северном Кавказе - 10%, указали авторы опроса.

Не чаще, чем раз в год, в музеи ходят 32% россиян. Еще 30% делают это раз в несколько лет. 13% сообщили, что в принципе не посещают музеев (в Сибири и на Северном Кавказе по 17%, на Дальнем Востоке 6%).

Больше всего россиянам нравятся (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) исторические и краеведческие музеи (57%), музеи науки и техники (40%), а также музеи изобразительного искусства (37%). Каждый пятый (21%) посещает сайты знаменитых музеев (Лувра, Эрмитажа и других). А 20% сообщили, что им нравятся кунсткамеры, 19% - музеи знаменитых людей, 15% - театральные музеи.

Опрос был проведен 5-11 мая среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тыс. человек в преддверии акции "Ночь музеев". Мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Впервые акция состоялась в 1997 году в Берлине. В 2023 году в "Ночи музеев" примут участие около 150 стран.