Губернатор Приморья обозначил примерную сумму затрат на ремонт дорог к погранпунктам

По словам главы региона Олега Кожемяко, потребуется порядка 60 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая. /ТАСС/. Ремонт и реконструкция подъездных дорог с мостами к пограничным переходам в Приморье на долгосрочный период оценивается примерно в 60 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"У нас подготовлены материалы по всем подходам непосредственно к погранпереходам, это сумма на первом этапе порядка 30 млрд рублей. В целом, с мостами, на более долгосрочный период - порядка 60 млрд. У нас готовы, допустим, [проекты] по Пограничному, по Краскино, проекты уже с экспертизой, где-то - 6 млрд рублей, где-то - 8 млрд рублей. <...> У нас тут два предложения: или финансирование со стороны федерального бюджета на реализацию этих полномочий, потому что это трансграничные дороги, у нас там практически нет населенных пунктов на этой территории, ну или же возможности передачи их на федеральный уровень", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что состояние дорог к погранпереходам влияет на имидж страны, поэтому важно поддерживать их в хорошем состоянии. "Мы считаем, что по мере того, как Росгранстрой будет уже осовременивать эти переходы, создавать высокотехнологичные, высокоскоростные по пропуску погранпереходы, нам необходимо сделать так, чтобы на подъездах к этим дорогам были условия и для разъезда, были возможности в том числе строительства дороги высокой категории, все-таки это наша страна, и оценка иностранцев и наших водителей при переезде в другую страну соответствовала уровню развития нашего государства", - сообщил губернатор.

Он добавил, что во время визита делегации Приморья на Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку, которая состоится в июне, планируется обсудить вопрос участия инвесторов из КНР в этой работе.

У погранпереходов в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока регулярно образовываются очереди из большегрузных машин, ожидающих возможности пересечь российско-китайскую границу. Это происходит, в частности, из-за отсутствия инфраструктуры, оборудованных стоянок для автомобилей.