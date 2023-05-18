"Известия": в Госдуме хотят запретить фурам из Польши проезд по России

Депутат Евгений Москвичев предложил перецеплять груз с польских фур на российские для движения по стране

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы попросили подготовить запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на обращение депутата в кабмин.

"Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ. Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры", - приводит газета слова депутата.

Кроме того, по информации газеты, Москвичев назвал это решение ответной мерой на захват школы при посольстве РФ в Варшаве 29 апреля. Также, по его словам, предлагается повысить стоимость дизельного топлива для польских фур в 1,5-2 раза при заправке на АЗС на территории РФ.

Депутат пояснил газете, что эти инициативы уже обсуждались с чиновниками Минтранса и МИД, а также департаментом транспорта аппарата правительства РФ. "Известия" направили запросы в эти органы исполнительной власти и в пресс-службу правительства.