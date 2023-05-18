Несколько авторизованных сервисных центров Apple в России сообщили о закрытии

На текущий момент компания распределяет запчасти и комплектующие в РФ не напрямую, а через одну из прибалтийских стран, сообщают "Известия"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Авторизованные сервисные центры Apple MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний.

"Информируем о том, что филиал в г. Санкт-Петербург ул. Садовая 38, закрывается 28 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте B2X.

На сайте компании MacLabs сообщается о закрытии с 9 января 2023 года. "К сожалению, обстоятельства 2022 года не позволяют эффективно продолжать работу и сохранять возможность качественного и быстрого обслуживания. Мы надеемся, что клиенты, которые доверяли нам свои устройства, найдут для себя варианты качественного обслуживания своих устройств", - отмечает компания.

Кроме того, еще один авторизованный сервис Apple - компания "Бробролаб" - объявил сбор на сумму в 6 млн рублей для продолжения деятельности. "Будущее "Бробролаба" зависит от вас. Поддержите компанию, если хотите сохранить сервис и помочь в развитии", - говорится на сайте центра.

Ранее в четверг на сообщения о закрытии сервисных центров обратила внимание газета "Известия". По словам близкого к одному из IT-дистрибьюторов собеседника издания, в ближайшее время могут закрыться другие авторизованные сервисные центры Apple, которые не относятся к сетевым ретейлерам или крупным компаниям. Собеседник газеты отметил, что на текущий момент Apple распределяет запчасти и комплектующие в РФ не напрямую, а через АЦС в одной из прибалтийских стран, что увеличивает срок гарантийного ремонта, а также стоимость постгарантийного обслуживания.