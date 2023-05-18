"Известия": в России появится новый холдинг для импортозамещения в нефтехимии

Входящие в него предприятия будут производить продукцию для авиационной промышленности, ТЭК, горнодобывающих компаний, медицины и других отраслей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" создаст новый нефтехимический холдинг для импортозамещения, объединив не менее 15 предприятий. Продукция с химических организаций будет производиться для авиапрома, здравоохранения, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источник в госструктурах.

Ростех подтвердил изданию информацию о формировании нового холдинга, генеральным директором назначен Алексей Станкин. По данным газеты, он с 2008 года входил в состав топ-менеджмента различных предприятий Ростеха, а с 2014 года работает гендиректором "Союзхимэкспорта".

"Действительно, соответствующее решение утверждено набсоветом корпорации. Целью новой холдинговой структуры является импортозамещение в сегментах востребованной химической и нефтехимической продукции для авиационной промышленности, ТЭК, горнодобывающих компаний, медицины, других отраслей", - приводит газета комментарий Ростеха.

По информации источника издания, холдинг планирует выпуск в том числе самолетных систем жизнеобеспечения, самоспасателей для горняков, респираторов, газоанализаторов, костюмов химзащиты, обеззараживающих систем для медицины. Собеседник "Известий" подчеркнул, что в состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации "Росхимзащита", Институт пластмасс им. Г. С. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС), а также несколько других организаций. Головной структурой планируется сделать "Союзхимэксорт".

Отмечается, что на базе холдинга планируют запуск новых производств, в них собираются инвестировать порядка 4 млрд рублей. Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что в течение двух-трех лет организация сможет закрепить за собой некоторые перспективные сферы, в которых ранее преобладали иностранные производители.