Японский премьер лично пригласил в страну ведущих зарубежных производителей чипов

Речь идет о компаниях TSMC, IBM, Intel, Micron Technology и Applied Materials

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился в четверг в своей токийской резиденции с руководителями ведущих иностранных компаний - производителей полупроводников и пригласил их активнее переносить производство в страну. "Мы всем правительством намерены содействовать расширению ваших прямых инвестиций в Японию, оказывать помощь полупроводниковой промышленности", - приводит его слова информационное агентство Kyodo.

В этой встрече, по его данным, приняли участие, в частности, руководители крупнейшего в мире производителя сложных полупроводников тайваньской компании TSMC, а также американских IBM, Intel, Micron Technology, Applied Materials. По данным Kyodo, они выразили готовность изучить вопрос о расширении инвестиций в Японии на основе поддержки со стороны официальных структур Токио.

Правительство Японии в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,94 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых полупроводников. Она была создана в 2022 году альянсом нескольких крупных японских корпораций, включая Toyota, NTT, Sony Group и SoftBank. К 2025 году компания намерена запустить тестовую линию по производству новейших 2-нанометровых чипов. Sony Group совместно с TSMC к 2024 году введет в строй на южном японском острове Кюсю крупный завод по производству сложных полупроводников.

Официальный Токио уделяет большое внимание таким проектам в интересах повышения национальной конкурентоспособности и экономической безопасности.