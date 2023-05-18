На золотодобывающем Маломырском руднике запустили новую флотационную линию

По информации ГК "Атлас майнинг", это позволит увеличить производственную мощность в 1,5 раза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая. /ТАСС/. Третью линию флотации запустили на золотодобывающем Маломырском руднике (входит в ГК "Атлас майнинг") в Амурской области. Это позволит в 1,5 раза увеличить производство, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

"На золотоизвлекательной фабрике Маломырского рудника промышленники и губернатор Амурской области дали старт новой флотационной линии", - говорится в сообщении. По информации компании, третья линия флотации позволит перерабатывать 2,24 млн т руды в год и увеличит производственную мощность предприятия в 1,5 раза, до 5,84 млн т в год. Также открытие производственной линии позволит трудоустроить 124 человека (общая численность работников Маломыра - около 1,4 тыс. человек).

Первая очередь на Маломыре, включающая две флотационные линии, введена в эксплуатацию в 2018 году. Общая производительность первой и второй линий по руде составляет 3,6 млн т в год. Строительство третьей флотационной линии началось в мае 2020 года. Сроки работы были увеличены из-за пандемии.

"Компания "Атлас майнинг" добывает больше половины золота в регионе. Компания умеет работать с упорными рудами, объем таких руд разведан в Амурской области на несколько десятилетий вперед, что гарантирует производственную базу. Предприятие обеспечено работой на многие годы вперед. Для региона компания является не только крупнейшим налогоплательщиком и работодателем, но и надежным социальным партнером", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василий Орлова.

Маломырский рудник ГК "Атлас майнинг" расположен в Селемджинском районе на севере Амурской области, в 40 км от поселка Стойба. Маломырское золоторудное месторождение содержит преимущественно упорные руды, которые не поддаются обработке традиционными способами. Для того, чтобы извлечь из них золото, необходимо сначала превратить их во флотационный концентрат, а затем подвергнуть его автоклавной переработке - такой уникальной технологией обладают немногие компании в России и мире, ГК "Атлас майнинг" в их числе.