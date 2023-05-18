"Дочка" производителя ПО SAP в России сообщила об убытке в 8,37 млрд рублей за 2022 год

В 2021 году чистая прибыль компании составила 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское подразделение крупнейшего мирового поставщика корпоративных IT-продуктов SAP зафиксировало чистый убыток за 2022 год в размере 8,37 млрд рублей при прибыли годом ранее, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль в 2021 году составила 2,1 млрд рублей. В апреле 2022 года SAP, как сообщалось, заявила, что не только прекращает вести деятельность в России, но и не станет продлевать контракты с фирмами из РФ, которые решили перевести бизнес в другие страны.

Выручка, составившая в 2021 году 36,6 млрд рублей, в 2022 году сократилась более чем в два раза, до 16,7 млрд рублей. Также был отмечен убыток от продаж почти в 1,8 млрд рублей, при прибыли от продаж в 3,1 млрд рублей за 2021 год.

В октябре 2022 года агентство Reuters уточняло, что SAP была вынуждена отложить уход из РФ, поскольку ей не удалось найти покупателя на свое российское подразделение.

В 2023 году российский SAP покинул его гендиректор Андрей Филатов. Как он рассказывал РБК, он сделал это по собственному желанию и ушел в новый проект "Лаб СП". Эта компания занимается техподдержкой и исправлением сбоев в работе систем SAP у российских клиентов.