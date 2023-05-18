Эксперт считает, что БРИКС переживает цифровую трансформацию

В итоге трансформация приведет к появлению новых способов ведения бизнеса, отметил основатель Центра исследований и услуг в области экономики и культуры стран БРИКС Атул Далакоти

ПЕКИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) переживают динамичный процесс цифровизации, который сопровождается возникновением новых способов ведения бизнеса. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в четверг исполнительный директор Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI), основатель Центра исследований и услуг в области экономики и культуры стран БРИКС Атул Далакоти.

"Страны БРИКС переживают цифровую трансформацию, что меняет способы ведения бизнеса в мире. Технологические инновации, трансформация промышленности и динамичное развитие новой цифровой экономики, бесспорно, выступают в качестве драйверов экономического роста и [сопутствующих] изменений", - рассказал он.

Как уточнил эксперт, динамичный рост компаний, вовлеченных в новую цифровую экономику, прежде по большей части обеспечивали их "домашние" рынки. "А сейчас для них [компаний] настало время взглянуть на рыночный потенциал с международной позиции, в особенности по отношению к другим странам БРИКС, - добавил он. - При наличии множества протекционистских мер, примененных развитыми государствами, важно, чтобы страны, особенно те из них, которые относятся к развивающимся, выработали в себе политическую волю для тесной работы с единомышленниками".

Цифровые инновации

Далакоти указал на необходимость мер, нацеленных на преодоление цифрового разрыва между странами БРИКС, в частности, путем усовершенствования информационной инфраструктуры. Он также напомнил, что количество людей, имеющих доступ к интернету на рынках стран-участниц объединения, в последнее время заметно возросло. "Существует возможность проектировать оборудование и программное обеспечение для стран БРИКС и их же усилиями его создавать, - подчеркнул исполнительный директор FICCI. - Это, несомненно, позволит сформировать гораздо более оптимальную информационную инфраструктуру, которая поможет улучшить традиционный бизнес. Многие поставщики оборудования приступают к производству на каждом из этих рынков, включая такие компании, как Huawei, Vivo и Xiaomi, которые считаются широко известными брендами в странах БРИКС".

Эксперт отметил, что электронная коммерция "демонстрирует феноменальный рост по всему миру", а количество людей, которые совершают покупки онлайн, особенно после пандемии, резко возросло. "И такая тенденция продолжится. Это также создаст возможность развивать масштабную логистическую инфраструктуру, которая отличается трудоемкостью и предоставляет хорошую возможность многим представителям молодежи, - добавил он. - Странам БРИКС следует не только уделять внимание расширению их собственных площадок интернет-торговли, но и инвестировать в другие платформы, формировать партнерские связи, которые позволят перемещать товары на различные площадки, делать производителей доступными для все большего количества домашних хозяйств".

Далакоти признал, что мобильные платежи будут самым большим вызовом для цифровизации, поскольку потребуется объединенная система, способная работать в трансграничном формате. "Я не сомневаюсь, что страны БРИКС обладают достаточным потенциалом как в плане масштаба, так и роста, для успешного развития цифровых компаний", - подытожил он.