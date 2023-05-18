Китай отменил введенный в 2020 году запрет на импорт австралийской древесины

Такое решение было принято после анализа данных об условиях карантина для этого товара, сообщил посол КНР в Австралии Сяо Цянь

СИДНЕЙ, 18 мая. /ТАСС/. Китайское правительство снимет запрет на импорт австралийской древесины, введенный осенью 2020 года на фоне санитарных ограничений во время пандемии. Об этом в четверг сообщил посол КНР в Австралии Сяо Цянь в ходе выступления перед журналистами в Канберре.

"Китайская таможня официально уведомила министра сельского хозяйства Австралии [Мюррея Уотта] о том, что с 18 мая КНР возобновит импорт австралийской древесины. Это решение было принято после тщательного анализа данных об условиях карантина для этого товара", - сказал глава диппредставительства, отметив, что гарантии биобезопасности древесины изучались на предмет их "соответствия китайским таможенным требованиям".

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл назвал решение китайских властей "отличной новостью для австралийского деревообрабатывающего сектора". "Мы приветствуем каждый шаг к устранению ограничений и с нетерпением ожидаем полного возобновления торговли с КНР как можно скорее", - заявил он.

Обострение отношений между Канберрой и Пекином

Китай и Австралия заключили соглашение о свободной торговле в 2015 году, но вскоре торгово-экономические отношения между странами начали ухудшаться вслед за растущей политической напряженностью. Австралия стала одной из первых стран, выразивших озабоченность по поводу национальной безопасности из-за планов китайских компаний Huawei и ZTE создать в стране инфраструктуру 5G, в 2018 году австралийское правительство запретило им разворачивать сети пятого поколения связи.

Отношения двух стран осложнились еще больше после того, как в 2020 году Канберра потребовала провести международное расследование с целью установления причин начала пандемии COVID-19 и роли властей Китая в распространении вируса. Пекин в ответ ввел пошлины на уровне 80% на импорт ячменя и на уровне 107-212% на вино из Австралии, а также запретил поставки говядины четырех ведущих австралийских производителей. Кроме того, в 2021 году Китай на 85% сократил импорт угля из Австралии, хотя никакие ограничения на такие операции официально не вводились, и полностью остановил закупки австралийской древесины, сославшись на санитарные ограничения.