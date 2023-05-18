Трутнев поручил решить вопрос ремонта дороги к единственному на Камчатке мотопарку

На осуществление работ требуется дополнительное финансирование

ТАСС, 18 мая. Минвостокразвития РФ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева рассмотрят возможность ремонта на средства "Единой субсидии" автодороги к единственному мотопарку Камчатки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе полпредства.

"Для проведения ремонтных работ требуется дополнительное финансирование. Вице-премьер поручил Минвостокразвития России и КРДВ рассмотреть возможность включения мероприятия по ремонту автомобильной дороги в план социального развития центров экономического роста Камчатского края в целях финансирования в рамках "Единой президентской субсидии", - говорится в сообщении.

Трутнев в четверг во время поездки на Камчатку обсудил с губернатором региона Владимиром Солодовым и руководством компании "Мотопарк Камчатка" развитие спортивно-туристического комплекса для мото- и автолюбителей. В частности, инвесторы попросили рассмотреть вопрос капремонта дороги к парку с привлечением федерального финансирования. В конце 2022 года Минобороны РФ передали ее в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа. Муниципалитетом предусмотрены средства на содержание и грейдирование дороги, но, учитывая наличие глинистых грунтов, требуется проведение капитального ремонта дорожного полотна.

Комплекс был запущен в пригороде Петропавловска-Камчатского резидентом свободного порта осенью прошлого года и является единственным на Камчатке. В проект было инвестировано более 353 млн рублей. В месяц комплекс посещают порядка 150 человек. В этом году здесь планируется провести девять соревнований по кроссу и столько же автогонок.

Мотопарк внесен во всероссийский реестр объектов спорта. К его разработке инвесторы привлекли дизайнера трасс Грега Аткинса, который имеет 30-летний опыт строительства треков. В результате построены мототрассы протяженностью 1,6 тысячи метров с перепадами высот до 23 м. Трассы включают в себя 23 поворота, 7 трамплинов и 2 ритм-секции, а длина трассы для автомобильного спорта превышает 1 тыс. м с перепадами высот до 30 м.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, благодаря мерам господдержки бизнеса в регионе работают 133 резидента свободного порта, которые вложили в экономику Камчатского края более 13,3 млрд рублей и трудоустроили более 1,1 тыс. местных жителей.