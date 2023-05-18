Прямой рейс из Барнаула в Казань планируют запустить в конце мая

Вылеты будут осуществляться дважды в неделю

БАРНАУЛ, 18 мая /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с 29 мая открывает прямые рейсы из Барнаула в Казань, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Алтайского края.

"Вылеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A321", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 6 тыс. рублей.

Из аэропорта Казани открыты стыковки с Москвой, Санкт-Петербургом, Махачкалой, Минеральными водами и Сочи. Билеты приобретаются на официальном сайте авиакомпании, а таже во всех доступных авиакассах региона.

В начале мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников спрогнозировал увеличение авиаперелетов по России не менее чем на 5%. При этом цены на авиабилеты этим летом вырастут на 10%.